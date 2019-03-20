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Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
По ее словам, она останется с дедушкой и бабушкой.
"Сейчас она переживает, конечно. Но все у нее будет хорошо", — отметила мать Алдонина.
Она добавила, что родственники уважают друг друга и находятся в хороших отношениях.
Ранее сообщалось, что экс-мужа Началовой призвали не мучить ее дочь и забыть про долг в 20 млн рублей.
Российская певица Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет.
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