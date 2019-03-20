Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой

Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.

По ее словам, она останется с дедушкой и бабушкой.

"Сейчас она переживает, конечно. Но все у нее будет хорошо", — отметила мать Алдонина.

Она добавила, что родственники уважают друг друга и находятся в хороших отношениях.

Ранее сообщалось, что экс-мужа Началовой призвали не мучить ее дочь и забыть про долг в 20 млн рублей.

Российская певица Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет.