Специалист по ВИЧ отреагировал на слухи о причинах смерти Началовой

Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России Евгений Воронин прокомментировал информацию о причинах смерти певицы Юлии Началовой. Об этом сообщает ФАН.

По его словам, сообщения о смерти певицы от ВИЧ-инфекции являются "домыслами".

"Даже если он выявлен на поздней стадии, на стадии СПИДа, современная терапия позволяет получить очень хороший результат", — сказал Воронин.

Он также добавил, что в настоящее время ВИЧ-инфекция лечится достаточно эффективно.

Ранее музыкант Митя Фомин заявил, что Началова до смерти была чем-то угнетена.

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.