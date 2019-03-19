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Специалист по ВИЧ отреагировал на слухи о причинах смерти Началовой 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России Евгений Воронин прокомментировал информацию о причинах смерти певицы Юлии Началовой. Об этом сообщает ФАН.
По его словам, сообщения о смерти певицы от ВИЧ-инфекции являются "домыслами".
"Даже если он выявлен на поздней стадии, на стадии СПИДа, современная терапия позволяет получить очень хороший результат", — сказал Воронин.
Он также добавил, что в настоящее время ВИЧ-инфекция лечится достаточно эффективно.
Ранее музыкант Митя Фомин заявил, что Началова до смерти была чем-то угнетена.
Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.
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Шоу-бизнес , Видео , Евгений Воронин , Митя Фомин , Минздрав РФ
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