Депутат Госдумы Геннадий Онищенко негативно отреагировал на шумиху вокруг причин смерти певицы Юлии Началовой. Об этом сообщает ФАН.
"Мне не нравятся беспрерывные ток-шоу на эту тему. Все-таки должна быть какая-то этика", — заявил Онищенко.
По его словам, не стоит доверять различным "фантастическим причинам" смерти Началовой.
Он также добавил, что при обсуждении этой темы следует не забывать об этике и о чувстве меры.
Ранее СМИ сообщили, что Началова запретила врачам ампутировать палец с инфекцией.