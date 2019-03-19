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Шумиху вокруг Началовой требует прекратить Онищенко 

Газета.Ru 2 часа назад
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко негативно отреагировал на шумиху вокруг причин смерти певицы Юлии Началовой. Об этом сообщает ФАН.
"Мне не нравятся беспрерывные ток-шоу на эту тему. Все-таки должна быть какая-то этика", — заявил Онищенко.
По его словам, не стоит доверять различным "фантастическим причинам" смерти Началовой.
Он также добавил, что при обсуждении этой темы следует не забывать об этике и о чувстве меры.
Ранее СМИ сообщили, что Началова запретила врачам ампутировать палец с инфекцией.
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