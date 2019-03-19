Шумиху вокруг Началовой требует прекратить Онищенко

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко негативно отреагировал на шумиху вокруг причин смерти певицы Юлии Началовой. Об этом сообщает ФАН.

"Мне не нравятся беспрерывные ток-шоу на эту тему. Все-таки должна быть какая-то этика", — заявил Онищенко.

По его словам, не стоит доверять различным "фантастическим причинам" смерти Началовой.

Он также добавил, что при обсуждении этой темы следует не забывать об этике и о чувстве меры.

Ранее СМИ сообщили, что Началова запретила врачам ампутировать палец с инфекцией.