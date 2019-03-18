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Дочь Началовой может унаследовать долг матери в 20 млн рублей 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Instagram
Юрист Максим Суров заявил, что после смерти певицы Юлии Началовой ее дочери перейдет долг матерь в 20 млн рублей, сообщает "Советский спорт".
Бывший муж Началовой рассказал дочери о смерти певицы
В эфире программы «Прямой эфир» эксперт отметил, что дочь унаследует квартиру скончавшейся матери, из-за которой певица судилась с бывшим супругом хоккеистом Александром Фроловым.
Началова получила жилплощадь от отца ее ребенка футболиста Евгения Алдонина, с которым она была в браке шесть лет. Хоккеист выплатил своей жене 20 млн рублей в качестве компенсации за половину квартиры. После развода Началова заявила, что Фролов не передавал ей никаких денег. В ответ спортсмен подал не нее в суд.
Ранее сообщалось, что судебные дела по спору Началовой и Фролова будут приостановлены.
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