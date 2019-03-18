«Забыт. Брошен»: журналист рассказал о похоронах Малашенко

Журналист Антон Красовский отметил, что на похороны Малашенко не пришел никто из тех людей, что когда-то обивали пороги его кабинетов.

«Сегодня хоронили Игоря Малашенко. Полупустой зал прощаний на Троекуровском, три дежурные речи. Три круглых стола на поминках. Мою бабушку хоронило втрое больше людей. Не было ни уникального журналистского коллектива, ни ветеранов сцены, ни тех, кто вместе с ним когда-то создавал НТВ. Из тех 90-х, когда он почти что стал полудержавным властелином пришли только Юмашевы, люди в знакомствах, чувствах и дружбе безупречные. Паша Лобков, Петр Орлов, Саша Будберг. Петр Авен. Под конец приехала Максимовская, но до могилы не дошла. И все», — написал Красовский в свое телеграм-канале.

Журналист напомнил, что в 1996 году Борис Елицин предложил Игорю Малашенко возглавить его администрацию. Однако сделал это не лично, а в ходе телефонного разговора. Малашенко отказался, и следующие 20 лет «жил в пустоте».

«Человек, который мог править Россией и уж точно управлял невероятно сложными огромными процессами на телевидении вдруг оказался никому не нужен. Забыт. Брошен», — отметил Красовский.

По словам журналиста, Малашенко «так и не смог выкарабкаться из общей русской нынешней тоски», ему «нынешнее время казалось слишком жестким».

«Он любил сидеть один в комнате с зелеными стенами без окон, перед большим кажется выключенным монитором. Его никто не трогал. И он никого не трогал. Его присутствие было необязательным, и он это прекрасно знал», — подчеркнул Красовский.

Последние годы Малашенко подарила его вторая жена Божена Рынска, считает журналист. По его мнению, она пыталась вернуть в его жизнь «обязательность», однако «жизнь всегда больше, величественней и сильнее одного человека: жены, матери, сына».

«И 40 человек на твоих похоронах лишь докажут, что ты был прав. Даже твоя смерть для тех, кто когда-то дрожал в твоей приемной, кто ждал этих твоих записок на бланке "Президент НТВ" стала необязательным событием», — заключил Красовский.

Сооснователь и бывший генеральный директор телекомпании НТВ Игорь Малашенко покончил с собой в ночь на 25 февраля в своем доме в испанской Андалусии.