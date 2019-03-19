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Странную реакцию Дубцовой на смерть Началовой объяснила психолог 

Газета.Ru 35 минут назад
Психолог Светлана Сыпкова прокомментировала странную реакцию певицы Ирины Дубцовой на смерть исполнительницы Юлии Началовой. Об этом сообщает ФАН.
По ее словам, "веселый" пост Дубцовой в инстаграме после сообщения о соболезнованиях семье Началовой, показывает уровень воспитания певицы.
"Человек не задумывается, как это будет выглядеть с этической точки зрения", — считает Сыпкова.
Она также добавила, что Дубцовой необходимо "быть в тренде и получать лайки".
Ранее СМИ сообщили, что дочь Началовой проревела всю ночь, узнав о ее смерти.
Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.
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