Странную реакцию Дубцовой на смерть Началовой объяснила психолог

По ее словам, "веселый" пост Дубцовой в инстаграме после сообщения о соболезнованиях семье Началовой, показывает уровень воспитания певицы.

"Человек не задумывается, как это будет выглядеть с этической точки зрения", — считает Сыпкова.

Она также добавила, что Дубцовой необходимо "быть в тренде и получать лайки".

Ранее СМИ сообщили, что дочь Началовой проревела всю ночь, узнав о ее смерти.

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.