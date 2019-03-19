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Киркорова назвали заказчиком взрыва на собственном концерте 

Дни.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Филипп Киркоров сам заказал "покушение", которое должно было состояться на концерте певца в Махачкале в 2017 году. По мнению эксперта, это должно было стать местью артсита шоумену Максиму Галкину.
Король поп-сцены Филипп Киркоров инсценировал покушение в Дагестане в своих корыстных целях. Юморист и шоумен Максим Галкин не имеет к этому инциденту никакого отношения, уверена парапсихолог Сюзанна Чеботатева.
По мнению таролога, Филипп Киркоров намеревался таким образом отомстить Максиму Галкину за то, что Алла Пугачева предпочла ему шоумена — несмотря на прошедшее время и кажущиеся хорошие отношения между ними.
"Филипп ревностно относится к той ситуации, что Алла Пугачева выбрала Максима, а не его. Так как он все еще испытывает чувства к Алле Борисовне. И до сих пор не обрел свое счастье в лице другой женщины", — заявила Сюзанна Андреевна Дням.Ру.
Недавно стало известно, что МВД Дагестана завершило расследование по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова. Бывший муж Аллы Пугачевой был целью покушения, которое готовилось в Махачкале в июле 2017 года.
Неожиданно один из фигурантов уголовного дела заявил, что убийство певца заказал нынешний муж Аллы Пугачевой Максим Галкин, который приревновал артиста к Примадонне. И потребовал вызвать на допрос шоумена, а также Пугачеву и Киркорова.
Позже актер Станислав Садальский, комментируя сообщения о поккушении на Филиппа Киркорова, заявил, что Галкин не мог придумать такой план. Для разработки истории с участием бывшего супруга Аллы Пугачевой нужны недюжинные способности — какими, по мнению артиста, обладает Филипп Киркоров.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Станислав Садальский , Максим Галкин , Алла Пугачева , МВД , Махачкала , Республика Дагестан
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