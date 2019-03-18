«Мне очень плохо»: последние слова Началовой перед смертью

Представитель певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала Андрею Малахову , что сказала перед смертью певица. Началова умерла 16 марта в Москве на 39-м году жизни. Несмотря на возраст, карьера Началовой продолжалась более 25 лет. Исполнительница успела записать целый ряд хитов, посотрудничать с одним из ведущих американских продюсеров и завоевать сердца многих поклонников. «Газета.Ru» вспоминает важнейшие вехи творчества Началовой и ее знаковые песни.

Представитель популярной российской певицы Юлии Началовой Анна Исаева в эфире канала «Россия 1» рассказала ведущему Андрею Малахову о последних словах артистки перед смертью. Исаева отметила, что в последний раз общалась с Началовой 8 марта, после чего артистку ввели в состояние искусственной комы.

«Она мне звонила и говорила: «Я не знаю почему, я упала в обморок дома», — заявила Исаева, а также добавила, что последними словами Началовой стали: «мне очень плохо».

Юлия Началова появилась на центральном телевидении в 1991 году в конкурсе «Утренняя звезда». В свои десять лет она покорила автора передачи Юрия Николаева , публику в зале и телезрителей. Началова уверенно победила по итогам сезона, и это открыло ей путь на большую сцену.

Певица давала много интервью, в которых откровенно рассказывала о начале своего творческого пути и поддержке, которую оказывали ей родители. Юлия любила делиться своими первыми воспоминаниями.

«Я еще не разговариваю, папа придерживает меня, не давая упасть, а я очень хочу идти сама, без его поддержки, — говорила Началова в интервью изданию «7 дней». — И пытаюсь это сказать, а не получается. Ужасно было обидно».

В той же беседе она сообщила, почему в какой-то момент перестала посещать концерты своих родителей.

«Когда научилась говорить, меня уже было не остановить. Собственно, это стало одной из причин, почему родители перестали брать меня на свои концерты, — отмечала Началова. — Зная всех артистов в лицо, во время выступлений я сидела в зале и громко рассказывала зрителям о каждом, кто выходил на сцену: кто на ком женат, у кого сколько детей. Помимо страсти к комментариям у меня проявилась еще одна наклонность: я стала обрывать все клумбы рядом с концертными залами, в которых выступали родители. Выжидая момент, когда программа подходила к концу, я гордо поднималась на сцену и дарила маме с папой свои букеты».

Началова также поделилась своим первым вокальным опытом, который, как и многих, состоялся дома перед родственниками. Юлия часто устраивала своеобразные концерты своим бабушке с дедушкой.

«Перед началом всегда торжественно объявляла: «Выступает на-лод-ная ал-тистка Юлия Началова…» Бабушка, кстати, верила, что я стану «налодной» артисткой, она вообще в меня верила. Благодаря ей в моей душе навсегда остались тепло, свет и чувство невероятной защищенности», — говорила певица.

Песня «Герой не моего романа» до сих пор остается едва ли не самым узнаваемым хитом Началовой. Клип на композицию вышел в 1998 году, когда певице было 17 лет, и стал одним из самых громких хитов того года. По большому счету, Началова встала в один ряд с такими «зубрами» отечественной поп-сцены, как «Иванушки» и «Руки вверх». И если группы чаще исполняли танцевальные композиции, то Началова склонялась к лирике и романтике.

Еще в начале 90-х годов на молодую исполнительницу обратила внимание Ирина Понаровская , которая как раз входила в состав жюри «Утренней звезды». Понаровская в итоге предложила свои услуги в качестве продюсера и наставника.

«Мне было 11 лет. С Ириной Витальевной мы познакомились после четвертьфинала «Утренней звезды». Она вошла в гримерную такая красивая! У нее была особенность окружать себя людьми, которые выглядели как с обложки. Мы стояли с папой, и она мне сказала массу всего хорошего», — рассказывала Началова сайту kp.ru.

Понаровская и Началова дали множество совместных концертов, и Юлия очень часто с теплотой вспоминала про звезду эстрады.

В репертуаре исполнительницы также были песни ее отца. Одна из них — «Я не твоя» — стала одним из хитов позднего этапа творчества певицы.

«У меня папа не какой-то нефтяной магнат или олигарх, но благодаря ему в моей жизни все состоялось, — говорила певица. — Настолько сильной у него была вера в меня. Я стала это оценивать, только когда стала старше. Родители пожертвовали своей карьерой, городом, где жили, — всем, что имели. Они переехали со мной в Москву и начали все с нуля».

Мэрайя Кэри, В последние годы Началова работала с американским продюсером, двукратным обладателем «Грэмми» Уолтером Афанасьевым. Он сотрудничал с такими звездами американской музыки, как Уитни Хьюстон Арета Франклин и другими. Свою первую «Грэмми» Афанасьев получил в качестве продюсера мегахита «My Heart Will Go On» к картине «Титаник».

Началова рассказывала, как она познакомилась с продюсером в Лос-Анджелесе и как волновалась на прослушивании.

«Я взяла всю свою волю в кулак и показала все, что можно было, — делилась воспоминаниями Юлия. — Спела ему джазовую песню «Осенние листья» из репертуара Нэт Кинг Коула. И потом, когда я ехала за рулем домой, просто разрыдалась от волнения. Через несколько дней мне позвонил Уолтер. Сказал: «Ты где сейчас? Не двигайся, я подъеду». Сказать, что у меня побежали мурашки, ничего не сказать».

Юлии Началовой не стало 16 марта. Она пролежала в Боткинской больнице Москвы более недели. 13-го числа врачи ввели ее в состояние искусственной комы, однако все попытки медиков спасти ей жизнь оказались тщетными. Согласно отцу певицы Виктору Началову, артистка скончалась от абсцесса и острой сердечной недостаточности.