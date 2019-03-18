Лолита призналась, что выглядит красивой благодаря профессиональному макияжу и пластике

Певица продемонстрировала, как гримеры готовят ее к съемкам шоу «Пятница с Региной ».

В прошлом году Лолите Милявской исполнилось 55 лет. Она вышла на пенсию, но стоит отметить, что певица выглядит гораздо моложе своих лет. У нее, конечно, есть морщинки, а фигура звезды не самая стройная, но Лолита давно стала женщиной без комплексов, о чем не устает напоминать. Знаменитость не стесняется записывать видео для соцсетей, на которых запечатлена без грамма косметики. А на сцену она может выйти даже в обтягивающем боди, если ей так хочется. На насмешки и замечания артистка давно не обращает внимания.

В последнее время Лолита много времени уделяет своему здоровью. Она пытается бороться с артериальным давлением, которое у нее «гуляет». Певица даже прибегла к пиявкам, которых с древних времен используют в медицине. Несмотря на это, звезда регулярно становится гостьей различных шоу. Как оказалось, на это неделе она должна снятся в проекте Регины Тодоренко «Пятница с Региной». В соцсети Милявская решила продемонстрировать, как готовится к съемке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 18 Мар 2019 в 5:05 PDT Она опубликовала видео, на котором запечатлена в гримерной. Несколько девушек наносят ей на лицо косметику. Также они делают певице укладку. «Всем хочу показать, как, в принципе, из взрослой женщины делают „ничего себе“. Плюс нижняя подтяжка лица два года назад. Еще грим. Вот эти люди, которые делают меня красивой и счастливой, хотя бы на какое-то время, пока не умылась», — поделилась Лолита.

Поклонники пришли в восторг от видео. Они отметили, что любят артистку за то, что она всегда старается быть откровенной. «Обожаю Лолиту — открытая, домашняя добрая, да ещё и красавица!», «Вы своей простотой, притягиваете людей», «Вы шикарная», «Вы всегда прекрасны! Уважаю не за красоту лица, а душевность», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что в 2017 году певица действительно сделала подтяжку лица. Она никогда не скрывала, что обращается к хирургам для поддержания молодости.