Началова перед смертью мечтала о свадьбе

Певица Юлия Началова мечтала о свадьбе с судьей Нижегородского областного суда Вячеславом Кудрей. Об этом сообщает "Super.ru".

По данным портала, Началова вместе с Кудрей присутствовала на церемонии музыкальных наград "Муз-ТВ".

Как отмечается, певица также познакомила своего возлюбленного со своей дочерью и намекала, что скоро они собираются пожениться.

При этом именно Кудря помогал решать Началовой вопросы раздела имущества с бывшим мужем.

Ранее сообщалось, что реакцию звезд на смерть Началовой раскритиковала Яна Поплавская

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.