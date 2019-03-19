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Началова перед смертью мечтала о свадьбе 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Певица Юлия Началова мечтала о свадьбе с судьей Нижегородского областного суда Вячеславом Кудрей. Об этом сообщает "Super.ru".
По данным портала, Началова вместе с Кудрей присутствовала на церемонии музыкальных наград "Муз-ТВ".
Как отмечается, певица также познакомила своего возлюбленного со своей дочерью и намекала, что скоро они собираются пожениться.
При этом именно Кудря помогал решать Началовой вопросы раздела имущества с бывшим мужем.
Ранее сообщалось, что реакцию звезд на смерть Началовой раскритиковала Яна Поплавская.
Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.
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Шоу-бизнес , Видео , Яна Поплавская , Юлия Началова
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