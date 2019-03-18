Помощница Началовой вспомнила о последнем общении с певицей

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о последнем разговоре с певицей, пишут «Дни.ру».

В эфире программы «Прямой эфир» Исаева вспомнила, что последний раз видела Юлию в больничной палате 11 марта. По словам пиар-директора, Началова хорошо поела, была в хорошем настроении.

«Я ее спросила: "Юлечка, мне многие люди сейчас звонят и пишут, я не знаю, как себя вести", а она говорит: "Ань, я тебе полностью доверяю, я тебя очень прошу, ты должна, ты обязана, везде говорить то, что ты считаешь нужным, я даю тебе на это право"», — заявила Исаева.

По словам пиар-директора, после госпитализации Началовой врачи были настроены оптимистично, обещали спасти и вылечить Юлию. Родные певицы до последнего не переставали верить в благополучный исход, призналась Исаева.

«Мы себя обнадеживали, и каждое слово врачей "хорошо" или "лучше" воспринималось как счастье», — подтвердил ее слова возлюбленный Началовой Вячеслав Кудря.

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет после операции по ампутации ноги из-за гангрены. Причиной смерти стало заражение крови и почечная недостаточность.