Концерт группировки «Ленинград» в Ростове 13 сентября состоится

Организатор стадионного тура группировки «Ленинград» компания Euroshow promoter (ООО «Медиашоу») сообщила, что концерт группировки «Ленинград» в Ростове состоится 13 сентября.

«Концерт группировки «Ленинград» 13 сентября на стадионе «Ростов Арена» не отменяется. Стадион «Ростов Арена» принадлежит Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. Это государственная федеральная собственность. Сейчас данная площадка находится в оперативном управлении компании ФГУП «Спорт-инжиниринг», которая подчиняется Министерству спорта РФ.

В апреле 2019-го года на каждый стадион тура группировки «Ленинград» будет поступать покрытие, закупленное ФГУП «Спорт-инжиниринг». Данное покрытие специально разработано для защиты газона стадиона. Покрытие будет двух видов: первый вид покрытия рассчитан на серьезные нагрузки и будет ставиться непосредственно под сцену, второй вид покрытия закрывает сам газон и по нему могут свободно передвигаться зрители.

Организатор стадионного тура группировки «Ленинград» компания Euroshow promoter (ООО «Медиашоу») является держателем контракта с ФГУП «Спорт-инжиниринг», имеет колоссальный опыт в проведении стадионных концертов, официально заявляет о том, что концерт «Ленинграда» 13 сентября на стадионе «Ростов Арена» состоится. На данный момент на концерт продано более 10-ти тысяч билетов», — заявили организаторы концерта.

В 2019 году «Ленинград» проведет грандиозный стадионный тур и поставит абсолютный рекорд посещаемости для России нового времени. Начиная с июня 2019 года группировка выступит в 9 городах России и соберет 9 стадионов. Общая численность зрителей достигнет полмиллиона человек. Стадион «Калининград» — 4 июня, «Открытие Арена» в Москве — 14 июня, стадион «Нижний Новгород» — 20 июня, 25 июня — «Казань Арена», 30 июня — Самара, 6 июля — Екатеринбург, 6 сентября — Волгоград, 13 сентября — Ростов-на-Дону. А завершится тур 12 октября на родине Ленинграда — в Петербурге, в «Газпром Арене», которую «Ленинград» раскачает, сорвет с места и отправит в небо, как летающую тарелку, уже во второй раз.

Елена Бледных

Елена Бледных

https://alloshow.ru/activity/leningrad-tur-2019 Билеты на все концерты стадионного тура группировки «Ленинград»: 8 800 100 90 90, www.leningrad.top

Билеты на концерт 13 сентября, стадион «Ростов Арена» от 800 руб. : https://alloshow.ru/event/leningrad-v-rostove-13-sentyabrya-2019-19-00

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