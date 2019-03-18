«У Кирилла — большой инфоповод, а у Славика — небольшой»: Слепаков сочинил новое стихотворение

Известный шоумен Семен Слепаков , как известно, не только сочиняет песни на злобу дня, но и пишет стихотворения. Очередной свой «шедевр» он разместил в социальных сетях. Правда, в этот раз в стихотворении шоумена не обошлось без нецензурной лексики. Судя по всему, Слепаков решил посмеяться над тем, как в современном мире рождаются новости. Порой, как известно, это происходит на ровном месте.

«У Кирилла — большой инфоповод, а у Славика — небольшой. Прямо крошечный инфоповод, но сей факт — инфоповод большой!», — с таких строчек начинается стихотворение Слепакова.

Далее юморист иронизирует на тему того, что на следующий день будут уже другие инфоповоды, а старые быстро позабудут. В конце своего стихотворения Слепаков замечает, что сплетни в обществе рождаются одна за другой.

«Кто-то чем-то куда-то кого», — в частности, заявляет он и добавляет, что для того, чтобы «скрасить уныние дня» подойдет любая информация.

Отметим, что недавно СМИ очень активно распространяли новость, что у юмориста возникли проблемы с сердцем, из-за которых он якобы угодил в больницу. Сам он тогда отмечал, что с ним все в порядке и волнения напрасны.