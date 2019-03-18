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«У Кирилла — большой инфоповод, а у Славика — небольшой»: Слепаков сочинил новое стихотворение 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Известный шоумен Семен Слепаков, как известно, не только сочиняет песни на злобу дня, но и пишет стихотворения. Очередной свой «шедевр» он разместил в социальных сетях. Правда, в этот раз в стихотворении шоумена не обошлось без нецензурной лексики. Судя по всему, Слепаков решил посмеяться над тем, как в современном мире рождаются новости. Порой, как известно, это происходит на ровном месте.
«У Кирилла — большой инфоповод, а у Славика — небольшой. Прямо крошечный инфоповод, но сей факт — инфоповод большой!», — с таких строчек начинается стихотворение Слепакова.
Далее юморист иронизирует на тему того, что на следующий день будут уже другие инфоповоды, а старые быстро позабудут. В конце своего стихотворения Слепаков замечает, что сплетни в обществе рождаются одна за другой.
«Кто-то чем-то куда-то кого», — в частности, заявляет он и добавляет, что для того, чтобы «скрасить уныние дня» подойдет любая информация.
Отметим, что недавно СМИ очень активно распространяли новость, что у юмориста возникли проблемы с сердцем, из-за которых он якобы угодил в больницу. Сам он тогда отмечал, что с ним все в порядке и волнения напрасны.
«Мои фейковые новости гораздо более скучные, чем у Харламова. Никакой искры между мной и Батрухой… Даже обидно как-то. Спасибо всем, кто звонит и волнуется, но прекращайте. У меня все прекрасно, еду на репетицию концерта в Крокусе 17 февраля. Всех с Днем влюбленных! Не болейте», — замечал юморист примерно месяц назад.
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Шоу-бизнес , Семен Слепаков
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