Дана Борисова объяснила, почему артисты пьют 

Артисты склонны к употреблению алкоголя и запрещенных веществ, так как богаты, депрессивны и считают себя избранными, заявили «Ура.ру» телеведущая Дана Борисова и психиатр Алексей Магалиф.
По мнению лечившейся от пристрастия к запрещенным веществам Борисовой, творческие люди склонны к употреблению алкоголя и запрещенных веществ больше остальных, потому что обладают деньгами, любовью поклонников и ощущением собственной избранности.
«Эмоциональные перегрузки способствуют частой смене настроения, а это формирует депрессивное состояние», — согласился Магалиф.
В свою очередь, певец Дмитрий Маликов не согласился. По его словам, профессиональные артисты с «напряженным» графиком не позволяют себе употреблять алкоголь и запрещенные вещества из-за эффектов, которые они оказывают на организм.
«Голос не слушается и слова забываются», — объяснил он.
Журналист Артур Гаспарян также опроверг прямую зависимость между занятиями творчеством и алкоголизмом. По его словам, «артист — профессия, а не диагноз». Между тем музыкант Юрий Лоза призвал публику быть снисходительнее к пьяным выходкам артистов, так как «им нечем больше заняться» и так они «выплескивают энергию».