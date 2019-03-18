Дана Борисова объяснила, почему артисты пьют

Артисты склонны к употреблению алкоголя и запрещенных веществ, так как богаты, депрессивны и считают себя избранными, заявили «Ура.ру» телеведущая Дана Борисова и психиатр Алексей Магалиф.

По мнению лечившейся от пристрастия к запрещенным веществам Борисовой, творческие люди склонны к употреблению алкоголя и запрещенных веществ больше остальных, потому что обладают деньгами, любовью поклонников и ощущением собственной избранности.

«Эмоциональные перегрузки способствуют частой смене настроения, а это формирует депрессивное состояние», — согласился Магалиф.

В свою очередь, певец Дмитрий Маликов не согласился. По его словам, профессиональные артисты с «напряженным» графиком не позволяют себе употреблять алкоголь и запрещенные вещества из-за эффектов, которые они оказывают на организм.

«Голос не слушается и слова забываются», — объяснил он.