Шейнин объяснил откровения сбежавшей студентки

Рассказавшая о «побеге» с шоу «Время покажет» практикантка «решила хайпануть», заявил «Ура.ру» ведущий передачи Артем Шейнин.

Полторы недели назад студентка Вероника Косаткина рассказала «всю правду» о практике на Первом канале. По ее словам, единственной задачей, которую она получала ежедневно, было «искать украинцев», чтобы те пришли в студию и высказали свое мнение о теме очередного выпуска «Время покажет».

«Девочка решила хайпануть», — объяснил откровения студентки Шейнин.

По его словам, в попытке прославиться за счет «известного» шоу нет ничего «неожиданного и нового», а «смысла» в словах Косаткиной, «если оценивать профессионально», нет.

Также Шейнин рассказал, что на «Время покажет», «как и везде», есть отделы, которые занимаются тем, что «необходимо» для подготовки программы на «социально-публицистические» темы, а стажеры отделов занимаются «самыми простыми» задачами.