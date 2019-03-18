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Лена Ленина вызвалась удочерить ребенка Началовой 

Рамблер 1 час назад
Фото: instagram.com/lenaleninaofficia
Лена Ленина вызвалась стать приемной матерью для дочери певицы Юлии Началовой. Об этом сама писательница и предпринимательница рассказала в своем инстаграме.
38-летняя Началова умерла 16 марта, по словам ее отца, в результате остановки сердца после заражения крови.
«Как в пик научно-технического прогресса в медицине могут люди умирать от пробабушкиной подагры или абсцесса?!» — задалась вопросом ее подруга Лена Ленина.
По ее словам, «тем более» удивительна смерть по подобным причинам «такого красивого, успешного, талантливого и светлого» человека, как Началова.
Кроме того, Ленина призналась в любви к Началовой, рассказала о боли и страхе, которые испытывает в связи с ее кончиной, а также о желании удочерить 12-летнюю дочь певицы Веру, которую «окружила бы любовью и заботой».
«Но мне, наверное, никто не отдаст», — добавила она.
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Шоу-бизнес , Лена Ленина
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