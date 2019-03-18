Лена Ленина вызвалась удочерить ребенка Началовой

Лена Ленина вызвалась стать приемной матерью для дочери певицы Юлии Началовой. Об этом сама писательница и предпринимательница рассказала в своем инстаграме.

38-летняя Началова умерла 16 марта, по словам ее отца, в результате остановки сердца после заражения крови.

«Как в пик научно-технического прогресса в медицине могут люди умирать от пробабушкиной подагры или абсцесса?!» — задалась вопросом ее подруга Лена Ленина.

По ее словам, «тем более» удивительна смерть по подобным причинам «такого красивого, успешного, талантливого и светлого» человека, как Началова.

Кроме того, Ленина призналась в любви к Началовой, рассказала о боли и страхе, которые испытывает в связи с ее кончиной, а также о желании удочерить 12-летнюю дочь певицы Веру, которую «окружила бы любовью и заботой».