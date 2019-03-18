Роскошный особняк лишил Резника последнего гроша

У известного поэта-песенника Ильи Резника сложилась непростая финансовая ситуация. Расходы на содержание особняка на Рублевке загоняют семью в долги.

Илья Резник снимает особняк в Подмосковье , где живет вместе с женой. Коттедж по сравнению с соседними "дворцами" олигархов довольно скромный. Потрескавшиеся стены требуют ремонта, мебель — 90-х годов, вышедшая из моды. Поэт жалуется, что даже фасады старой кухни регулярно слетают с петель.

Большинство россиян уверены, что Илья Резник — один из самых богатых людей страны. Поэт написал огромное число песен для знаменитостей, которые должны были делиться с ним гонорарами. Но в реальности все намного скромнее.

Оказывается, расценки для авторов произведений не менялись с советских времен. По словам Ильи Резника, им платят "жалкие семь копеек" за одно звучание, за эфир. Сам же известный поэт не умеет воевать за деньги. В результате ему приходится до сих пор снимать жилье — и даже на это денег порой не хватает, приходится занимать, пишет StarHit . Чаще всего помогает в таких ситуациях сын, рассказал Илья Резник в программе "Однажды".