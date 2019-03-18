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Переживший покушение депутат отказал Малахову 

Рамблер 50 минут назад
Фото: кадр программы
Депутат Заксобрания Пермского края Илья Кузьмин отказался рассказывать о пережитом покушении на шоу Андрея Малахова. Об этом сам Кузьмин заявил в своем фейсбуке.
В конце февраля коммунист рассказал, что высокорослый неизвестный в темной куртке с капюшоном и с повязкой на лице дважды выстрелил в него из обреза в Соликамске.
По словам Кузьмина, преступник позвонил ему, не представился, пригласил на деловую встречу, получил согласие. По прибытии депутата злоумышленник обстрелял его из огнестрельного оружия, целя в голову.
Пермское управление Следственного комитета возбудило по факту покушения на жизнь Кузьмина уголовное дело, а на днях СМИ сообщили о намерении журналиста Андрея Малахова пригласить депутата на свое шоу «Прямой эфир».
«Я не поеду на передачу к Малахову!» — написал коммунист накануне в своем фейсбуке.
Кузьмин объяснил это подпиской о неразглашении данных предварительного следствия и нежеланием «развлекать народ» и «повышать рейтинги скандального шоу».
По словам депутата, он работает не для развлечения публики, а во имя интересов своих избирателей, доверие которых намерен оправдать.
Комментарии
Шоу-бизнес , Илья Кузьмин , Андрей Малахов , СКР , Пермский Край
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