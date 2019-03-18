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Дидье Маруани подал новый иск к Филиппу Киркорову на 272 млн рублей 

ТАСС + ещё 8 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Композитор Дидье Маруани подал иск о защите авторских прав на песню "Жестокая любовь" к народному артисту России Филиппу Киркорову и композитору Олег Попкову на сумму 272 млн рублей. Об этом сообщил адвокат Маруани Евгений Тарло журналистам в понедельник.
"Иск предъявлен на 272 млн рублей пока. Иск предъявлен в связи с нарушением авторских прав французского композитора и исполнителя Дидье Маруани на его песню, права нарушены господином Киркоровым Филиппом Бедросовичем, композитором Попковым Олегом Владимировичем, а также их компаниями, которые использовали часть песни (причем, основную часть песни) в произведении, которое исполнял Филипп Киркоров под названием "Жестокая любовь", — сказал Тарло, уточнив, что иск лично подал Маруани в понедельник в Таганский районный суд Москвы.
По версии Маруани, в композиции "Жестокая любовь" присутствуют существенные заимствования из его песни A Symphonic Space Dream.
"У нас есть подробное исследование, доказательство того, что эти два музыкальных произведения абсолютно сходны", — сообщил Тарло.
Как подчеркнул француз, его цель — "защитить отцовство песни".
В 2016 году композитор уже обвинял Киркорова в нарушении авторских прав при исполнении песни "Жестокая любовь", однако этого не удалось доказать. "Я хотел именно показать, что я имею мужество предпринимать такие действия. Мне важно показать, что можно защищать авторские права. И с тех пор было четыре-пять исков, инициированных уже российскими композиторами", — отметил Маруани, говоря о той ситуации.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров
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