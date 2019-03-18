«У меня и моей семьи жизнь продолжается»: Рудковская ответила на критику ее радостных постов после смерти Началовой

Продюсер и ведущая Яна Рудковская резко ответила на критику своих радостных фотографий с отдыха на Мальдивах в Instagram.

Звезда выложила снимок скончавшейся накануне Юлии Началовой с соболезнованиями, а потом снова вернулась к публикации фотографий, на которых она наслаждается жизнью, и поклонникам это не понравилось. Продюсеру написали, что такое поведение в соцсетях не уместно, когда большинство представителей отечественной эстрады скорбят.

Одна из фанаток отметила, что «никого не хочет обидеть», но не понимает, как после печальной новости можно «выставлять счастливые фото». На что получила ответ Рудковской, который был обращен одновременно и к другим людям, раскритиковавшим ее за такую активность в соцсети.

«У меня и моей семьи жизнь продолжается! Я вчера пережила этот момент и написала свои мысли и чувства, если кому-то что-то не нравится, можно отписаться! Я живу новым днем! Я уверена, что и половина, которые тут написали подобное замечание не знают даже репертуара Юлиных песен, надо при жизни ценить людей и их творчество!», — написала Рудковская.

Напомним, что Юлия Началова накануне скончалась в больнице в Москве. Накануне певица была госпитализирована из-за небольшой травмы, которая не заживала из-за хронических проблем со здоровьем. В итоге состояние звезды только ухудшалось. Началова провела несколько дней в коме, пережила операцию, но в итоге скончалась.