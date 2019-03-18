Анджелина Джоли решила покинуть Голливуд и начать жизнь с чистого листа

Как заявила одна из близких подруг Джоли изданию National Enquirer, звезда фильма «Малифисента решила попробовать себя в роли театральной актрисы». Дело не в том, что Анджелине надоело играть в кино — в Голливуде для нее просто стало слишком мало работы.

Как оказалось, большинство их общих с Питтом знакомых приняли сторону актера в бракоразводном процессе. Подруга актрисы заявила, что та постоянно чувствует неодобрение их общих с мужем друзей, а также это отразилось на ее востребованности в Голливуде.

Сейчас планы Джоли — попробовать себя в одной из постановок на Бродвее. В последнее время звезда мирового кинематографа стала все чаще посещать Нью-Йорк со своими детьми. Совсем недавно ее видели на ряде светских мероприятий на Манхэттене. Кроме того, старший сын Джоли — Мэддок — заявил, что после того, как он закончит школу весной, он намерен продолжить учебу в Нью-Йоркском университете. Неудивительно, что его мама хочет быть поближе к нему.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Анджелина Джоли вызвала настоящий фурор на красной ковровой дорожке, появившись с роскошном платье невесты на премьере фильма «Дамбо» в Лос-Анджелесе.