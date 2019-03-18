Экспедиция российского телеведущего Андрея Малахова достигла перевала Дятлова, сообщает сайт kp.ru.
Уточняется, что участники уникальной экспедиции, стартовавшей, добрались до города Ивдель Свердловской области, откуда колонной джипов-внедорожников отправилась в поселок Вижай. после чего преодолели 100 км на снегоходах.
Ранее Малахов рассказал, что в экспедицию на перевал Дятлова также отправится съемочная группа "Первого канала" и другие журналисты.
Девять туристов под руководством Игоря Дятлова погибли при загадочных обстоятельствах 2 февраля 1959 года.
Уже в 2019 году в СКР установили, что палатка лыжников попала под снежный завал, после чего туристы растерялись и погибли из-за ураганного ветра.