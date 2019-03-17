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Лечащий врач Началовой назвал смерть певицы случайной 

Рамблер 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Лечащий врач Юлии Началовой заявил, что ее смерть — трагическая случайность. Певица погибла из-за инфекции в натертой ноге.
Главврач московской клиники, где лечилась певица Юлия Началова, рассказал, что из-за роковой случайности «Юля сгорела как свечка в три дня».
Еще полгода назад она была вполне здоровой и не имела угрожающих жизни заболеваний.
В интервью «КП» доктор Василий Шуров поведал, что Юлия не употребляла алкоголь, наркотики и придерживалась диеты, не ела мяса. Она поступила в клинику с подагрой и нарушением функции почек. Но от этого не умирают.
«У нее не было ни диабета, ни волчанки. Поджелудочная железа была в идеальном состоянии, глюкоза была в норме… Полгода назад Юля не была тяжелобольной, если не считать подагры. Подагра, к сожалению, была запущена, страдала функция почек», — рассказал врач.
По его словам, певица страдала от адских болей, суставы сильно воспалялись, увеличивались в размере. В итоге у Юлии развилась сильная деформация стопы. Она носила специальную расширенную обувь, чтобы не передавливать ногу, не нарушить кровообращения.
Врач считает, что певица просто поменяла обувь и натерла ногу. Инфекция попала в ранку, начались гангрена и сепсис.
«Самое страшное, что Юлю убила случайность. Натерла ногу, попала инфекция, развилась гангрена. До последнего мы не думали, что все так кончится. Ничего не предвещало», — говорит Шуров.
Он уверен, что трагическая история певицы должна стать предупреждением для всех. Надо быть бдительным, проходить профилактические осмотры и идти к врачу при первых симптомах нездоровья.
Певица Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Похороны пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище.
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