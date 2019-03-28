Миддлтон проговорилась о четвертой беременности

Жители Великобритании выстраиваются в очереди у букмекерских контор, чтобы сделать ставки на четвертого ребенка герцога и герцогини Кембриджских. Кейт Миддлтон решила прервать молчание и ответить на слухи.

Королевская чета воспитывает троих наследников: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Самый младший появился на свет в конце апреля прошлого года. Поклонники уверены, что супруги могут последовать примеру монарха Елизаветы II , которая произвела на свет четырех детей, и с нетерпением ждут, когда пара объявит о грядущем пополнении.

В качестве главного аргумента в пользу беременности фанаты приводят недавнюю поездку Кейт Миддлтон в Северную Ирландию. Там она познакомилась с местным жителем Аланом и его пятимесячным сыном Джеймсом. В разговоре с мужчиной герцогиня назвала мальчика "милым" и добавила, что хотела бы снова иметь ребенка. Об этом трогательном эпизоде рассказал репортер Роберт Джонсон в Twitter. С тех пор пользователи не перестают обсуждать эту новость.

Но недавно журналист привел продолжение их беседы. Когда Алан спросил королевскую особу о четвертом малыше, то герцогиня ответила отрицательно. "Я думаю, что принц Уильям будет беспокоиться!", — с улыбкой отметила Кейт Миддлтон. Позднее поклонники заметили, как в День святого Патрика она пила алкогольный напиток.

Поклонникам не стоит огорчаться раньше времени, ведь совсем скоро на свет появится первенец герцога и герцогини Сассекских. Малыш родится в конце апреля или начала мая. Супруги пока отказались называть пол ребенка. Многие британцы делают ставки на то, что у пары родится девочка.