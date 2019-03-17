Волочкову разнесли за пиар на смерти Началовой 

Под публикацией о Юлии Началовой балерина впервые за долгое время открыла комментарии. "Не упускать же момент", — решили бессердечные злопыхатели и накинулись на Волочкову с критикой. Завистники писали, мол, Анастасия, лично не зная Юлию, написала эти строки ради собственного пиара.