Дочь Джексона отреагировала на новость о попытке суицида

Издание сообщало, что к ее дому в Лос-Анджелесе накануне утром приехала скорая помощь, а затем она была госпитализирована. Со ссылкой на близких издание написало о том, что это связано с показом фильма «Покидая Неверленд» о ее отце.

Под публикацией TMZ в Twitter Джексон обвинила издание во лжи, но не стала вдаваться в подробности, что именно в нем неправда.