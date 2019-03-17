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Дочь Джексона отреагировала на новость о попытке суицида 

Рамблер 50 минут назад
Фото: globallookpress.com
Дочь певца Майкла Джексона актриса Пэрис Джексон опровергла сообщения о госпитализации, якобы связанной с ее самоубийством. Ранее портал TMZ написал о том, что Джексон предприняла попытку уйти из жизни.
Издание сообщало, что к ее дому в Лос-Анджелесе накануне утром приехала скорая помощь, а затем она была госпитализирована. Со ссылкой на близких издание написало о том, что это связано с показом фильма «Покидая Неверленд» о ее отце.
Под публикацией TMZ в Twitter Джексон обвинила издание во лжи, но не стала вдаваться в подробности, что именно в нем неправда.
Премьера фильма «Покидая Неверленд» состоялась недавно, в нем танцор и хореограф Уэйд Робсон, который в 2013 году подал посмертный судебный иск против Джексона, и Джеймс Сейфчук — оба снимались с певцом в рекламе «Пепси» — рассказывают о том, как подвергались сексуальному насилию со стороны всемирно известного певца.
Шоу-бизнес , Майкл Джексон , Пэрис Джексон , Уэйд Робсон
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