Корчевников не сдержал эмоции после смерти Началовой

«Я, конечно, был в тебя влюблен»: Корчевников простился с Началовой

«Я, конечно, был в тебя влюблен. С самого детства. Сколько знаю тебя. Мы почти ровесники. И детская передача, что я вел, сводила с тобой — то на первых дискотеках, что выпало открывать нашему поколению, то на концертах, то в студиях. Той девочкой я тебя запомнил. Девочкой из какой-то сказки, красивой, как феи в маминых книгах», — написал он в Инстаграме.

По мнению Корчевникова, время и непростая жизнь не изменили Началову, в ее глазах по-прежнему «жило какое то детское ко всему доверие». Оно никуда не пропало даже тогда, когда певица «была уже на глянцевых вершинах, а значит искушенная, много раз преданная, уже пожившая, поработавшая».

В соцсети Корчевников выложил кадры из программы «Судьба человека», гостем которой была Началова.

«Недавно в студии Судьбы человека, когда ты открывала свое, я, кажется, понял, где источник твоих болей. Ведь тоже — это доверие. Я помню твои ручки в эту последнюю нашу встречу — хрупкие, нежные. И со следами борьбы за жизнь. И снова это доверие — даже тогда — в глазах. Красивая талантливая молодая душа», — написал телеведущий.

Юлия Началова умерла 16 марта. По словам ее отца Виктора Началова, причиной смерти стала сердечная недостаточность, спровоцированная воспалительным процессом. Певица попала в больницу с целым комплексом проблем — заражением крови, осложнением подагры, гангреной, сопровождавшимися отказом почек. Ее состояние ухудшалось стремительно.

Началова будет похоронена в четверг на Троекуровском кладбище.