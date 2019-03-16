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Ольга Бузова отреагировала на известие о смерти Юлии Началовой 

Рамблер 27 минут назад
33-летняя Ольга Бузова не смогла не отреагировать на сообщения о смерти коллеги по цеху Юлии Началовой. Она написал в своем микроблоге в Instagram, что не может до конца поверить в случившееся.
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Звезда реалити-шоу была уверена, что Юлия сможет справиться с недугом.
"Ужасная трагедия! Больно от того, что так рано могут уходить люди! Она была такой красивой, такой талантливой! Русская Мэрайя Керри …Скорбь… ", — написала Бузова в соцсети.
Бузова отметила, что большинство людей до самого последнего верили в лучшее. "Слезы и ком в горле от того, произошло. Все верили, что ты справишься", — отметила селебрити.
Напомним, что Юлия Началова умерла на 39-м году жизни в результате абсцесса. Именно эту причину смерти назвал отец знаменитости — Виктор Началов.
Шоу-бизнес , Ольга Бузова
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