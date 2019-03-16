Ольга Бузова отреагировала на известие о смерти Юлии Началовой

33-летняя Ольга Бузова не смогла не отреагировать на сообщения о смерти коллеги по цеху Юлии Началовой. Она написал в своем микроблоге в Instagram, что не может до конца поверить в случившееся.

Звезда реалити-шоу была уверена, что Юлия сможет справиться с недугом.

"Ужасная трагедия! Больно от того, что так рано могут уходить люди! Она была такой красивой, такой талантливой! Русская Мэрайя Керри …Скорбь… ", — написала Бузова в соцсети.

Бузова отметила, что большинство людей до самого последнего верили в лучшее. "Слезы и ком в горле от того, произошло. Все верили, что ты справишься", — отметила селебрити.

Напомним, что Юлия Началова умерла на 39-м году жизни в результате абсцесса. Именно эту причину смерти назвал отец знаменитости — Виктор Началов.