Отец Началовой уточнил причину ее гибели

Отец погибшей певицы Юлии Началовой Виктор рассказал, что ее смерть наступила из-за того, что она вовремя не обратилась за медицинской помощью. Об этом сообщает ФАН.

Он подчеркнул, что трагедия началась с раны на ноге.

"Слишком поздно, конечно, обратились. У Юли была ранка на большом пальце правой ноги. Как мозоль", — подчеркнул Началов.

По его словам, артистка натерла ногу после того, как долго ходила на каблуках.

Ранее сообщалось, что экс-мужа Началовой призвали не мучить ее дочь и забыть про долг в 20 млн рублей.

Российская певица Юлия Началова ушла из жизни 16 марта.