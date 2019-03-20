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Отец Началовой уточнил причину ее гибели 

Газета.Ru + ещё 43 32 минуты назад
Отец погибшей певицы Юлии Началовой Виктор рассказал, что ее смерть наступила из-за того, что она вовремя не обратилась за медицинской помощью. Об этом сообщает ФАН.
Он подчеркнул, что трагедия началась с раны на ноге.
"Слишком поздно, конечно, обратились. У Юли была ранка на большом пальце правой ноги. Как мозоль", — подчеркнул Началов.
По его словам, артистка натерла ногу после того, как долго ходила на каблуках.
Ранее сообщалось, что экс-мужа Началовой призвали не мучить ее дочь и забыть про долг в 20 млн рублей.
Российская певица Юлия Началова ушла из жизни 16 марта.
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