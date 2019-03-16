Киркоров о смерти Началовой: «Прощай, ангел по имени Юля»

Эстрадный певец Филипп Киркоров выразил соболезнования в связи со смертью своей коллеги Юлии Началовой. Исполнитель назвал смерть артистки несправедливой.

«Больно. Несправедливо. Рано. Ну почему бог забирает именно таких и так рано, неужели там не хватает ангелов? Прощай, ангел по имени Юля», — написал российский поп-король в своём Instagram.

Ранее телеведущий Сергей Брилёв рассказал, что последней съёмкой певицы на телевидении стал финал музыкального шоу «Один в один. Народный сезон». Программа вышла в эфир 16 марта.

Началова была госпитализирована 11 марта 2019 года, 13-го её погрузили в искусственную кому. При этом отец ранее, 16 марта рассказал, что его дочери проведена операция на ноге, врачи «чистят» повреждённую конечность и интенсивно лечат пациентку, писал News.ru. В этот же день певица умерла на 39-м году жизни.

По предварительным данным, причиной смерти стал абсцесс — гнойное воспаление тканей.