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Киркоров о смерти Началовой: «Прощай, ангел по имени Юля» 

News.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Эстрадный певец Филипп Киркоров выразил соболезнования в связи со смертью своей коллеги Юлии Началовой. Исполнитель назвал смерть артистки несправедливой.
«Больно. Несправедливо. Рано. Ну почему бог забирает именно таких и так рано, неужели там не хватает ангелов? Прощай, ангел по имени Юля», — написал российский поп-король в своём Instagram.
Ранее телеведущий Сергей Брилёв рассказал, что последней съёмкой певицы на телевидении стал финал музыкального шоу «Один в один. Народный сезон». Программа вышла в эфир 16 марта.
Началова была госпитализирована 11 марта 2019 года, 13-го её погрузили в искусственную кому. При этом отец ранее, 16 марта рассказал, что его дочери проведена операция на ноге, врачи «чистят» повреждённую конечность и интенсивно лечат пациентку, писал News.ru. В этот же день певица умерла на 39-м году жизни.
По предварительным данным, причиной смерти стал абсцесс — гнойное воспаление тканей.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Сергей Брилев
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