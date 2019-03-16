«Ты бессмертна»: Пугачева прервала молчание после кончины Началовой

Звезда эстрады Алла Пугачева прокомментировала смерть певицы Юлии Началовой.

Прощаясь с Началовой в соцсетях, Алла Пугачева оставила запись в инстаграме, который не обновляла с 11 февраля.

"Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна. Прощай, светлая и бесконечно талантливая девочка", — написала Пугачева.

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. Сегодня, 16 марта, врачи провели Началовой операцию. Исполнительница скончалась в возрасте 38 лет, официальный представитель Началовой подтвердила ее смерть.

Ранее на смерть Началовой отреагировал супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин.