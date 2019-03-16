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«Ты бессмертна»: Пугачева прервала молчание после кончины Началовой 

Газета.Ru 54 минуты назад
Звезда эстрады Алла Пугачева прокомментировала смерть певицы Юлии Началовой.
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Прощаясь с Началовой в соцсетях, Алла Пугачева оставила запись в инстаграме, который не обновляла с 11 февраля.
"Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна. Прощай, светлая и бесконечно талантливая девочка", — написала Пугачева.
Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. Сегодня, 16 марта, врачи провели Началовой операцию. Исполнительница скончалась в возрасте 38 лет, официальный представитель Началовой подтвердила ее смерть.
Ранее на смерть Началовой отреагировал супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин.
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