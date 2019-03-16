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СМИ: дочь Юлии Началовой будет жить с отцом 

Рамблер 48 минут назад
Фото: Instagram
10-летняя Вера, дочь скончавшейся певицы Юлии Началовой, будет жить со своим отцом — футболистом Евгением Алдониным. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник спортсмена.
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Как следует из поступившей информации, Алдонин является ближайшим родственником девочки, именно поэтому она останется с ним. Более того, девочка и так часто проводила время с папой. Утверждают, что бывшие супруги смогли договориться о встречах с наследницей без ущерба для одной из сторон.
Отметим, что первый муж Юлии Началовой, Дмитрий Ланской, после того, как узнал о случившемся, не смог сдержать эмоций. Он заявил, что для него это стало потрясением и неожиданностью.
Напомним, что 38-летняя Юлия Началова скончалась в 17 часов по московскому времени. Отец артистки, Виктор Началов, озвучил причину смерти дочери — абсцесс.
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