СМИ: дочь Юлии Началовой будет жить с отцом

10-летняя Вера, дочь скончавшейся певицы Юлии Началовой, будет жить со своим отцом — футболистом Евгением Алдониным. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник спортсмена.

Как следует из поступившей информации, Алдонин является ближайшим родственником девочки, именно поэтому она останется с ним. Более того, девочка и так часто проводила время с папой. Утверждают, что бывшие супруги смогли договориться о встречах с наследницей без ущерба для одной из сторон.

Отметим, что первый муж Юлии Началовой, Дмитрий Ланской, после того, как узнал о случившемся, не смог сдержать эмоций. Он заявил, что для него это стало потрясением и неожиданностью.

Напомним, что 38-летняя Юлия Началова скончалась в 17 часов по московскому времени. Отец артистки, Виктор Началов, озвучил причину смерти дочери — абсцесс.