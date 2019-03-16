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Причину запоздалого лечения Началовой назвали СМИ 

Газета.Ru 38 минут назад
Певица Юлия Началова обратилась к врачам поздно, поскольку не предполагала серьезных последствий после травмы ноги, объяснил источник ФАН из окружения девушки.
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По информации источника, Началова была уверена, что ее здоровью ничего не угрожает.
"Юлия не ожидала таких серьезных последствий, когда поранила ногу. Она была уверена, что ничего серьезного, поэтому поздно обратилась к врачам", — сообщил источник.
Ранее представитель 38-летней певицы сообщила, что она умерла.
Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. Сегодня, 16 марта, врачи провели Началовой операцию. Исполнительница скончалась в возрасте 38 лет, официальный представитель Началовой подтвердила ее смерть.
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Шоу-бизнес , Видео , Юлия Началова
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