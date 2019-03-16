Причину запоздалого лечения Началовой назвали СМИ

Певица Юлия Началова обратилась к врачам поздно, поскольку не предполагала серьезных последствий после травмы ноги, объяснил источник ФАН из окружения девушки.

По информации источника, Началова была уверена, что ее здоровью ничего не угрожает.

"Юлия не ожидала таких серьезных последствий, когда поранила ногу. Она была уверена, что ничего серьезного, поэтому поздно обратилась к врачам", — сообщил источник.

Ранее представитель 38-летней певицы сообщила, что она умерла.

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. Сегодня, 16 марта, врачи провели Началовой операцию. Исполнительница скончалась в возрасте 38 лет, официальный представитель Началовой подтвердила ее смерть.