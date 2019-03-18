Бородину в купальнике пристыдили за неуважение к памяти Началовой

Ведущей «Дома-2» указали на неуместность «горячих» снимков в то время, как поклонники скорбят о смерти певицы.

Ксению Бородину обвинили в бессердечности. Поводом для подобных инсинуаций послужил свежий снимок ведущей «Дома-2».

На нем теледива предстала в синем раздельном купальнике с высокими плавками и шляпе в тон. Завершили пляжный образ темные очки. В комментарии к посту Бородина призналась, что скучает по лету.

Однако с первого взгляда безобидная публикация вызвала гнев у некоторых подписчиков звезды. Они сочли, что в день, когда вся Россия скорбит о смерти 38-летней Юлии Началовой, Ксения могла бы воздержаться от демонстрации подобных снимков.

«У нас тут человек умер… Юля Началова. Ничего не знаю о ваших отношениях, но иметь некоторое представление о культуре и сострадании надо. Могли бы и пост сделать, соболезнование выразить», «Ничего против вас не имею, но я считаю этот поступок неправильным», — отметили первые комментаторы.

«Ксюша Бородина, у которой 12,5 миллионов подписчиков, прекрасно должна понимать, что такое общественное мнение и влияние на общественное мнение… Когда вся страна шокирована уходом из жизни Юли Началовой, талантливой, красивой, молодой… Хотелось увидеть пост на Ксюшиной страничке о Юлии… Но зачем-то брошен вызов обществу в виде демонстрации купальника и рассуждений о погоде», — высказалась еще одна подписчица.

«Ксения могла бы отдать дань памяти и вежливо попрощаться. Я считаю это некрасиво и все», «Этот мир покинула такая светлая душа — Юлия Началова, а Вы, Ксения, ради лайков себя красивую постите! Стыдно!» — подхватили тему другие.

Тем не менее, у Ксении нашлись и защитники. Они указали злопыхателям на их невнимательность, так как ранее у себя в Stories ведущая опубликовала пост, посвященный памяти Юлии.