СМИ: умерла Юлия Началова

Умерла российская певица и телеведущая Юлия Началова . Ей было 38 лет. О смерти артистки сообщает издание Super со ссылкой на собственный источник . Официально смерть Началовой еще не подтверждена.

Ранее сообщалось, что Юлия попала в реанимацию и находилась на лечении в одной из московских клиник после заражения крови, осложнения подагры, гангрены и отказа почек. Ей сделали операцию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Однако спасти звезду не удалось.

Ранее пресса сообщала, что болезнь развилась в результате неудачной операции по увеличению груди.