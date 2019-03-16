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СМИ: умерла Юлия Началова 

Рамблер 22 минуты назад
Умерла российская певица и телеведущая Юлия Началова. Ей было 38 лет. О смерти артистки сообщает издание Super со ссылкой на собственный источник. Официально смерть Началовой еще не подтверждена.
Однако РИА Новости передает, что пиар-директор певицы уже подтвердила сообщения о ее смерти.
Ранее сообщалось, что Юлия попала в реанимацию и находилась на лечении в одной из московских клиник после заражения крови, осложнения подагры, гангрены и отказа почек. Ей сделали операцию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Однако спасти звезду не удалось.
Ранее пресса сообщала, что болезнь развилась в результате неудачной операции по увеличению груди.
Шоу-бизнес , Видео , Юлия Началова , РИА Новости
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