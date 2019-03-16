С Крыма переключилась на Бузову: что не так с Лаймой Вайкуле

Певица Лайма Вайкуле раскритиковала музыкальные способности телеведущей Ольги Бузовой, с недавних пор ставшей эстрадной исполнительницей. По мнению Лаймы, слушатели не должны ходить на концерты «посредственных» артистов.

Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью ютьюб-каналу «Говорящие головы» раскритиковала музыкальные способности телеведущей Ольги Бузовой. Популярную селебрити 64-летняя артистка косвенно задела, говоря про то, что о качестве того или иного исполнителя нельзя судить до похода на его сольное выступление.

«Нельзя сказать об артисте, хороший он или нет, не побывав на его сольном концерте. Это точно. Это не я так считаю, это так и есть. Вы можете смотреть на артиста, обожать его, а потом пойти на его сольное выступление и начать плеваться.

Потому что съемка — это съемка. А на живом выступлении вы видите, что он может, что он из себя представляет. Как он относится к публике, любит ли себя или нет, какой он профессионал…» — уточнила Вайкуле.

Продолжая тему, ведущий шоу выразил мнение, что есть немало артистов, на концерты которых не нужно ходить, чтоб понять их «посредственность». В качестве примера он привел все ту же Бузову, и Вайкуле заявление интервьюера оспаривать не стала.

«Нет, вы можете не ходить на концерт, который не стоит того вообще. Я могу послушать [песню] десять секунд и сказать, что это интересно. Мне не нужно слушать артиста, чтобы он мне пел четыре песни подряд, — я могу умереть от тоски. Это сразу слышно. Чувствуешь харизму, чувствуешь звук. Что самое главное у артиста? Звук. Если у него есть звук, все!» — заключила Лайма.

Напомним, что минувшим летом Вайкуле оказалась в центре скандала, связанного с ее заявлением по поводу Крыма: общаясь с журналистами, она сказала, что не поедет на полуостров ни за какой гонорар, так как подобное «запрещено европейцам». «Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали», — отрезала Вайкуле.

Подобные высказывание, естественно, вызвало шквал негодования со стороны многих коллег Лаймы. В частности, продюсер Иосиф Пригожин , комментируя заявление латвийки, фактически обвинил ее в лицемерии.

«Все мы знаем, что Россия является огромным рынком для артистов из стран Ближнего зарубежья и одним из основных источников для их заработка, — приводит его слова НСН. — И тут со стороны артистов получается лицемерие. Никто не делает подобных заявлений на территории России. Все это сказано за пределами нашей страны. И это нечестно по отношению к обществу.

Тогда не надо приезжать в Россию и выступать на корпоративах. А то получается, что артист не может поехать в Крым, но приезжает за деньгами в [Россию]. Где логика? То есть зарабатывать в России деньги они приезжать не боятся, а порадовать людей в Крыму — бояться! Надо быть последовательным».

Дрессировщик Эдгар Запашный, в свою очередь, сравнил Вайкуле с «кусающей рукой, которую продолжают кормить».

«У вас был шанс отказаться от звания «Заслуженная артистка Латвийской ССР», но на тот момент вы, видимо, «любили» Советский Союз. Крым — территория России, имейте совесть это признать, либо наберитесь мужества не посещать с концертами Россию вообще, если ваши взгляды расходятся с нашими! Прискорбно, когда такие как вы кусают «кормящую руку», а она продолжает вас кормить!» — написал он в инстаграме.

Немногим позднее во всеобщее обсуждение ситуации включилась и Алла Пугачева , снявшая с Вайкуле шуточный ролик по мотивам ее высказывания.

«Эх, ты!» — укоряет в начале видео Пугачева Вайкуле, которая в ответ с иронией отвечает: «Эх, я!» Примадонна также просит Лайму показать язык, сидя за столиком кафе в солнцезащитных очках и черной бейсболке. После того, как латвийская артистка высовывает язык, Пугачева говорит, что «она так и знала», и что у Лаймы «язык без костей».

«С таким языком знаешь, что нужно — молчать! Вот у меня язык с костями, потому что я рыбу ела», — хохочет Алла Пугачева.

Весной 2014 года на территории Крыма прошел референдум, в результате которого полуостров присоединился к России. Согласно официальным данным, идею вхождения в состав государства поддержали более 96% имеющих право голоса избирателей из республики Крым.