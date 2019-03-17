«Я одна, но мне нравится твой Макс»: Кудрявцева призналась Собчак

Ксения Собчак высказала убеждение, что каждый человек имеет право бороться за свое счастье. При этом телеведущая считает подлостью отбивать мужчин у подруг, но не видит ничего зазорного в том, чтобы попытаться привлечь понравившегося мужчину у женщины неизвестной.

Лера Кудрявцева с ней не согласилась. Она высказала мнение, что к женатому человеку вообще нельзя подходить.

"Ну, Лер, ты так говоришь, как будто люди в мире никогда не разводятся… И неужели эти разводы не случаются, когда человек встретил кого-то еще? И что человек, которого он встретил, обязательно виноват в этом разводе?" — спросила у Кудрявцевой Собчак. "Давай так. Ты сейчас говоришь о себе?" — неожиданно перевела тему Лера. "Я говорю о ситуации", — не растерялась Ксения.

"Если отношения заканчиваются, то в этом виноваты оба", — объяснила Собчак.

Кудрявцева с ней не согласилась и привела пример:

"Вот Максим Виторган. Я тоже замужем. Мне пипец как понравился твой Макс. Ну прям все! Не могу! Моя судьба! И я начинаю к твоему Максу, значит… (подмигивает. — Прим.ред.)…"

Ксения нашлась с ответом. Она сказала, что следует сначала расстаться с человеком и начать встречаться с другим.

"Со своим я рассталась, хорошо, я одна, но мне нравится твой Макс. И я давай его у тебя отбивать", — продолжала напирать на Ксению Собчак Лера Кудрявцева.

Та объяснила, что так как они не близкие подруги, то она не вправе от нее чего-то требовать.