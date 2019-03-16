«Животные»: Баскова и Киркорова осадили за дебош

Филипп Киркоров и Народные артисты России Николай Басков устроили дебош в аэропорту Ташкента, сообщили СМИ. Комментируя инцидент, поклонники певцов обрушились на кумиров за неподобающее поведение, назвав их «животными».

Народные артисты России Филипп Киркоров и Николай Басков устроили дебош в аэропорту Узбекистана , утверждает портал Ura.Ru со ссылкой на издание VladTime. По информации источника, популярные певцы, находясь в Ташкенте, кривлялись на камеру и требовали подарить им «узбекистанский» лимузин.

Отмечается, что исполнители прибыли в столицу Узбекистана с целью выступить на открытии местного ледового дворца. Однако, едва сойдя с самолета, артисты якобы сразу же стали вести себя «вызывающе» — в частности, имитировали акцент местных жителей. Согласно прессе, многие поклонники певцов были возмущены поступком кумиров, обозвав их среди прочего «животными» и «синяками».

Напомним, что в начале минувшей осени в сети разгорелся громкий скандал, связанный с резонансным клипом Киркорова и Баскова на их совместный трек «Ibiza». В ролике, набравшем миллионы просмотров на считанные дни (на данный момент у видео более 22 млн просмотров на ютьюбе), артисты разыграли жуткий конфликт — согласно сюжету, из-за хитрости Николая Филиппа стала нахально домогаться одна из его пожилых слушательниц, в результате чего обиженный исполнитель решил отомстить коллеге добавлением в коктейль не самой пригодной (и это еще — мягко говоря) для употребления жидкости.

Затем — когда Басков впопыхах побежал очищать кишечник — бывший супруг Аллы Пугачевой еще и переворачивает биотуалет, тем самым окуная Баскова в нечистоты.

Все это вскоре перетекает в совсем уж беспринципную драку, по ходу которой Николай обжигает лицо «заклятого друга» кипятком, откусывает тому нос и разбивает об его голову стеклянную бутылку — в ответ он, естественно, получает не менее жесткие «любезности».

В итоге певцы оказываются в бассейне, где их потасовка продолжается ровно до того момента, как одна из старушек опрокидывает в воду осветительный прибор, который, собственно, и успокаивает скандалистов мощнейшим зарядом тока.

Особого шарма ролику добавляет тот факт, что экранное противостояние исполнителей разбивается краткими вставками с «интервью» других звезд отечественного шоу-бизнеса, комментирующих их «дружбу».

Так, комик Гарик Харламов выражает мнение, что причина взаимной ненависти исполнителей кроется в их различной физической форме («Один выглядит идеально, а другой себя запустил, просто противно смотреть, если честно»), музыкант Сергей Шнуров ставит под сомнение их якобы теплые взаимоотношения («Да кого они хотят [обмануть]», они вообще не друзья»), а его коллега Валерий Леонтьев называет разворачивающийся конфликт местечковым, вспоминая о «настоящей» ссоре рэперов Федука и Элджея.

Автором сценария клипа выступил соведущий «Вечернего Урганта» Николай Гудков , создатель еще более нашумевшего видеоряда к суперхиту Киркорова «Цвет настроения синий» (более 55 млн просмотров на ютьюбе).

Напомним, что Киркоров (именно сам Филипп, а не его экранное альтер эго) является наставником российского участника «Евровидения-2019» Сергей Лазарева. За первое место на конкурсе артист, как известно, будет бороться с композицией «Scream» («Крик»).

Ранее певица Maruv (Анна Корсун), ставшая победительницей украинского отбора «Евровидения», но отказавшаяся от поездки на шоу из-за «кабальных» условий участия, выставленных Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ), призналась, что на предстоящем песенном состязании поддержит именно Лазарева, который когда-то был ее наставником на проекте «Голос».

«Буду всех поддерживать. Не знаю, надо смотреть на номер, выступления. Понятно, из-за моего хорошего отношения к Сереже, у нас с ним классная, интересная совместная история есть, поэтому буду его поддерживать. Но — помимо этого — хочется посмотреть другие выступления, поддержать тех артистов, которые будут делать крутой перформанс и что-то интересное», — приводит ее слова УНИАН.

Полуфиналы «Евровидения-2019» пройдут с 14 по 16 мая в израильском Тель-Авиве, а финал шоу запланирован на 18 мая.