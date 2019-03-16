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Отец Началовой рассказал о лечении дочери 

News.ru 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Отец российской певицы Юлии Началовой — композитор Виктор Началов — рассказал о лечении дочери и официально подтвердил информацию о проведённой операции на ноге исполнительницы.
«Прооперировали, почистили ногу. Интенсивно лечат, больше ничего не могу сказать», — цитирует Началова ТАСС.
Менеджер Началовой сообщила о последствиях операции
Телеведущую госпитализировали в одну из московских клиник после резкого ухудшения самочувствия. Врачи оценивают её состояние как стабильно тяжёлое.
Ране News.ru сообщал, что российскую исполнительницу Юлию Началову прооперировали в одной из столичных клиник. Певица по-прежнему находится в состоянии комы.
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