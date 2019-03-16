Семья Кокшенова прояснила ситуацию с приступом актера

Кокшенов опроверг сообщения о сердечном приступе

Ранее появилась информация о сердечном приступе артиста, но дочь и сиделка артиста опровергли данную информацию.

Родственники и друзья российского актера Михаила Кокшенова опровергли «Звезде» сообщения о проблемах с его здоровьем.

Ранее появилась информация о том, что у него произошел сердечный приступ и врачи уже оказывают ему необходимую помощь. Однако, дочь и сиделка актера не подтвердили данную информацию.

«Все хорошо. Не могу сейчас сказать, я нахожусь на работе. На днях общались с ним, все хорошо», — рассказала «Звезде» дочь Кокшенова Алевтина.

Также сообщения о приступе прокомментировала сиделка артиста, которая в момент звонка занималась с ним физкультурой.

«У него со здоровьем все прекрасно, вот сейчас ходим, занимаемся. Все хорошо, никакого приступа нет, все прекрасно», — рассказала сиделка актера.

После этого она передала трубку ему лично, и Кокшенов сказал, что с ним все хорошо.