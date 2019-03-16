Семья Кокшенова прояснила ситуацию с приступом актера

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Кокшенов опроверг сообщения о сердечном приступе 

ТК «Звезда» + ещё 10 55 минут назад
Ранее появилась информация о сердечном приступе артиста, но дочь и сиделка артиста опровергли данную информацию.
Родственники и друзья российского актера Михаила Кокшенова опровергли «Звезде» сообщения о проблемах с его здоровьем.
Ранее появилась информация о том, что у него произошел сердечный приступ и врачи уже оказывают ему необходимую помощь. Однако, дочь и сиделка актера не подтвердили данную информацию.
«Все хорошо. Не могу сейчас сказать, я нахожусь на работе. На днях общались с ним, все хорошо», — рассказала «Звезде» дочь Кокшенова Алевтина.
Также сообщения о приступе прокомментировала сиделка артиста, которая в момент звонка занималась с ним физкультурой.
«У него со здоровьем все прекрасно, вот сейчас ходим, занимаемся. Все хорошо, никакого приступа нет, все прекрасно», — рассказала сиделка актера.
После этого она передала трубку ему лично, и Кокшенов сказал, что с ним все хорошо.
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Шоу-бизнес , Видео , Михаил Кокшенов
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