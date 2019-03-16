Волочкову раскритиковали за фото с новым шпагатом

Балерина Анастасия Волочкова выложила в Сети свое очередное фото на шпагате. Это своеобразный фирменный стиль скандальной знаменитости.

«Волшебный отдых с любимым после моего концерта», — написала Волочкова, прокомментировав фото у бассейна практически на глади воды.

«Щас Волочкову увидела в новостях, опять шпагат, а мне смешно, хахахахаха))))))) сразу диагноз всплывает в голове…», «Залейте ноги бетоном ей в исходном положении», «Самой не противно?», «Настин шпагат ассоциируется у меня с лежачим полицейским на асфальте! Ей Богу, так и хочется переехать!» — пишут фоллловеры во «Вконтакте», возможность комментировать фото в инстаграме балерина предусмотрительно отключила.

Счет таким шпагатам уже давно идет на десятки. Внимательные фолловеры насчитали уже не менее 50 таких снимков в ее Инстаграме. Волочкова уже успела продемонстрировать свою растяжку, застыв в шпагате на лодке, в лесу, в бане, на крыше и на автомобиле и еще во многих довольно неожиданных мессах.

Кроме того, балерина периодически радует подписчиков фотографиями дорогостоящих подарков, которые ей дарят влюбленные в нее мужчины. А также часто пишет о некоем возлюбленном, который никогда не появляется в кадре.