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Началовой грозит ампутация ноги 

Газета.Ru 1 час назад
Российской певице Юлии Началовой грозит ампутация ноги, сообщает Star Hit со ссылкой на источники.
До этого стало известно, что врачи прооперировали певицу, которая находится в тяжелом состоянии.
Юлию Началову прооперировали
Есть предположения, что из-за начавшейся гангрены звезде может грозить ампутация, уточняет издание.
"Она не приходит в себя, находится в состоянии сна, из которого пока ее не выводят… Единственное серьезное опасение медиков — существующий риск отека легких", — рассказал изданию врач.
Отмечается, что родители певицы и ее представители пока не дают никаких комментариев о состоянии здоровья певицы.
Ранее сообщалось, что врачи прооперировали Юлию Началову.
Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта. 13 марта стало известно, что врачи ввели артистку в состояние искусственной комы.
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