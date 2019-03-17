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Божена Рынска назвала себя уродиной 

Вечерняя Москва + ещё 5 3 часа назад
Фото: Cкриншот с видео
В данный момент Божена Рынска организует похороны своего мужа, медиа-магната Игоря Малашенко. Гроб с его телом привезли из Испании, и вдова может арендовать специальную траурную машину, потому что ее не узнают по фотографии в паспорте. Об этом журналистка написала на своей странице в социальных сетях:
— Игорь не оставил доверенности на машину, мне теперь не вывезти ее из Латвии. Я в Москве не могу взять BelkaCarBelkaCar. Попыталась зарегистироваться, так вот я сейчас, и я с паспортом это два разных человека, свадебная лучистая фотка, и сейчас… я сама себя не узнаю. С горя окаменела, подурнела. Если есть кто в Белке, скажите им, что это я, и что вот эта красавица, и вот эта уродка это да один и тот же человек, так бывает, — написала Божена.
Рынска тяжело переживает уход любимого человека. Не так давно она лежала в больнице.
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