Божена Рынска назвала себя уродиной

В данный момент Божена Рынска организует похороны своего мужа, медиа-магната Игоря Малашенко . Гроб с его телом привезли из Испании , и вдова может арендовать специальную траурную машину, потому что ее не узнают по фотографии в паспорте. Об этом журналистка написала на своей странице в социальных сетях:

— Игорь не оставил доверенности на машину, мне теперь не вывезти ее из Латвии. Я в Москве не могу взять BelkaCarBelkaCar. Попыталась зарегистироваться, так вот я сейчас, и я с паспортом это два разных человека, свадебная лучистая фотка, и сейчас… я сама себя не узнаю. С горя окаменела, подурнела. Если есть кто в Белке, скажите им, что это я, и что вот эта красавица, и вот эта уродка это да один и тот же человек, так бывает, — написала Божена.

Рынска тяжело переживает уход любимого человека. Не так давно она лежала в больнице.