У находящейся в шаге от смерти Началовой есть шанс

Калашникова убеждена, что у Началовой есть шанс на выздоровление. По словам Анны, многие звезды отечественного шоу-бизнеса считают также.

"Юля выкарабкается! Только вчера на программе Андрея Малахова мы говорили о состоянии Юли. Андрей и все наши знакомые верят, что она поправится", — отмечает вокалистка.

Калашникова поведала, что после родов с ней случилось нечто подобное. В элитной клинике, где Анна проходила осмотр, не достаточно хорошо соблюдали санитарные нормы. Звезда получила инфекцию.

"Сынок родился, а у мамы заражение крови. В брюшной полости у меня было настолько много гноя, что я не могла самостоятельно дышать. Я лежала с сепсисом в реанимации. У меня так же, как и у Юли, в реанимации началась пневмония", — поделилась жуткими подробностями Калашникова.

Тогда Анну, как и Юлию Началову, тоже подключали к искусственной вентиляции легких. Калашникова лежала в реанимационном отделении больницы две недели.

"Это состояние на грани жизни и смерти. Я слышала, что у Юли начался отек мозга. У меня, к счастью, такого не было. Спасли антибиотики. Круглосуточно была под капельницей", — цитирует Калашникову сайт "Комсомольская правда".

Напомним, известная певица Юлия Началова до сих пор лежит в реанимации. Звезда была госпитализирована с заражением крови и рожей. Страдающая подагрой и сахарным диабетом исполнительница из-за резкого повышения сахара в крови помещена в искусственную кому и находится в шаге от смерти. Врачи оценивают состояние Юлии Началовой как стабильно тяжелое.