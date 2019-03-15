Помощница Петросяна рассказала, как отметила день рождения в ОАЭ

Помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась в Instagram фотографиями и видео путешествия в Дубай , где она отмечала свое 30-летие.

Из серии публикаций следует, что помощница юмориста провела несколько дней в пятизвездочном отеле Fairmont The Palm в Дубае и ужинала лобстерами в местном ресторане.

Брухунова не смогла устоять перед шопингом в Дубае: девушка посетила торговый центр Mall of the Emirates, где приобрела себе сумку известного французского бренда Dior стоимостью более 5 тысяч долларов.

Она также призналась, что является поклонницей парижского бренда Sandro.

«Обожаю Sandro Paris. Но только не в России», — заявила Татьяна.