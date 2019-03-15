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Помощница Петросяна рассказала, как отметила день рождения в ОАЭ 

Рамблер 15 минут назад
Фото: Instagram
Помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась в Instagram фотографиями и видео путешествия в Дубай, где она отмечала свое 30-летие.
Из серии публикаций следует, что помощница юмориста провела несколько дней в пятизвездочном отеле Fairmont The Palm в Дубае и ужинала лобстерами в местном ресторане.
Брухунова не смогла устоять перед шопингом в Дубае: девушка посетила торговый центр Mall of the Emirates, где приобрела себе сумку известного французского бренда Dior стоимостью более 5 тысяч долларов.
Она также призналась, что является поклонницей парижского бренда Sandro.
«Обожаю Sandro Paris. Но только не в России», — заявила Татьяна.
Напомним, что СМИ приписывают Татьяне Брухуновой роман с 73-летним Евгением Петросяном. В ноябре 2018 года юморист развелся с четвертой женой Еленой Степаненко.
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Евгений Петросян , Дубай , ОАЭ
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