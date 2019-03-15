Тест: Зайка моя… Вспоминаем песни Филиппа Киркорова!

Среди звезд, которые выступят на грядущем мероприятии — гигант (в прямом и переносном смысле этого слова) российской поп-сцены Филипп Киркоров. Его песни — всегда в ротации популярных радиостанций, а федеральные телеканалы страны с удовольствием транслируют его концерты. Покорил Филипп Бедросович и соцсети: клип «Цвет настроения синий» собрал на YouTube более 50 миллионов просмотров.

Что и говорить — время идет, Киркоров остается, все больше завораживая своих верных поклонников и завоевывая новых.

Другими словами, если вы никогда не слышали ни одной песни Филиппа Киркорова, значит, вы и не жили в России.

Мы подготовили для вас тест, который поможет вам определить, хорошо ли вы знакомы с творчеством этого певца. Скорее готовьтесь к «ЖАРА Music Awards»: проходите тест и вспоминайте песни, которые будете петь в унисон с Киркоровым на премии.