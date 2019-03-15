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Сергей Зверев открестился от оппозиции 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: @zverevsuperstar
Суперзвезда и стилист заявил, что пикетом у стен Кремя выражал свой протест против конкретной проблемы, а не власти в целом.
СУПЕРЗВЕЗДА Сергей Зверев в пресс-центре НСН открестился от оппозиционных взглядов, приписываемых ему после одиночного пикета у стен Кремля в защиту озера Байкал.
«Ну, я и оппозиция, ну, посмотрите на меня! У каждого из нас есть своя гражданская позиция. И когда наступает точка кипения, её нужно показать. Я её показал. Ну, какая я оппозиция? Я голосовал за нашего президента», — заявил Зверев.
Ранее в пресс-центре НСН Сергей Зверев рассказал, как относится к рискам, которые несёт открытое проявление своей гражданской позиции.
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