У Началовой нашли новое осложнение

Врачи решили пересмотреть план лечения певицы Юлии Началовой из-за начавшейся у нее сердечно-сосудистой недостаточности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, подход к лечению необходимо изменить срочно. Этим займется консилиум врачей, который соберется в ближайшее время.

12 марта СМИ сообщили, что Началову госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Причиной госпитализации называли резко выросший уровень сахара в крови и обострившуюся подагру. Ранее певица рассказывала, что борется с этой болезнью около восьми лет.

Сначала пиар-менеджер Началовой заявила, что певица решила пройти общее обследование организма. Позже она рассказала, что ситуация действительно серьезная, Началову ввели в состояние искусственной комы. По словам пиар-менеджера, при поступлении певицы в клинику не было причин для серьезных опасений, но затем она почувствовала себя плохо.

Mash сообщал, что в реанимации у певицы развилась острая почечная недостаточность, затем начался отек мозга, все это осложняется двусторонней пневмонией. Представитель Началовой не подтвердила новости об ухудшении ее состояния.