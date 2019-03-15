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У Началовой нашли новое осложнение 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Врачи решили пересмотреть план лечения певицы Юлии Началовой из-за начавшейся у нее сердечно-сосудистой недостаточности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, подход к лечению необходимо изменить срочно. Этим займется консилиум врачей, который соберется в ближайшее время.
12 марта СМИ сообщили, что Началову госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Причиной госпитализации называли резко выросший уровень сахара в крови и обострившуюся подагру. Ранее певица рассказывала, что борется с этой болезнью около восьми лет.
Сначала пиар-менеджер Началовой заявила, что певица решила пройти общее обследование организма. Позже она рассказала, что ситуация действительно серьезная, Началову ввели в состояние искусственной комы. По словам пиар-менеджера, при поступлении певицы в клинику не было причин для серьезных опасений, но затем она почувствовала себя плохо.
Mash сообщал, что в реанимации у певицы развилась острая почечная недостаточность, затем начался отек мозга, все это осложняется двусторонней пневмонией. Представитель Началовой не подтвердила новости об ухудшении ее состояния.
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