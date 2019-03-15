Лоза высказался о болезни Началовой

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Лоза заявил, что Началова могла заболеть из-за омолаживающих процедур 

Вечерняя Москва 1 час назад
Состояние певицы Юлии Началовой, по словам ее пиар-менеджера Анны Исаевой, по-прежнему остается тяжелым. Музыкант Юрий Лоза рассказал корреспонденту «ВМ», что переживает за артистку и молится за ее здоровье.
— Юлия, скорее всего, может дышать, просто мозг не дает такой команды. Так было с Женей Белоусовым. Она же не заядлая курильщица, а легкие не работают, значит, не работает функция легких, — считает Юрий Лоза. — Как правило, это следствие проблем с сосудами головного мозга, а эти проблемы возникают от плохой фильтрации крови.
По его мнению, механизмы просты и очевидны, однако причины сбоев у всех разные.
— Она могла отравиться, могла перегрузить фильтрующую систему и так далее. Сейчас врачи подтвердили отказ почек. Все же очевидно было. Если рана на ноге не заживает, значит, плохо циркулирует кровь, — подчеркивает музыкант. — У нее почти наверняка были некие омолаживающие процедуры, а они всегда «грузят» печень и почки. Если печень еще способна к регенерации, то почки надо основательно чистить, в первую очередь, покоем и специальной диетой.
В связи с этим, считает Юрий Лоза, необходимо отменять все антидепрессанты и позволить организму поднять кровоток за счет давления.
— Короче, лежать надо и кушать обезжиренные продукты. Правда, это надо было делать до того, как. Надо молиться за Юлию Началову, — заключил музыкант.
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Шоу-бизнес , Видео , Юрий Лоза
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