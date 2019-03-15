Федук подтвердил слухи о том, что он заблокировал Ивлееву в Instagram

Популярный рэпер Федук стал новым гостем шоу Насти Ивлеевой «AgentShow» на Youtube и ответил на пять каверзных вопросов ведущей. Ивлеева предложила рэперу по очереди вытаскивать листочки, говорить правду или просто уничтожать их, но не врать ни в коем случае. В итоге рэпер все пять раз честно ответил, а вот ведущая один листочек все-таки сожгла, и предпочла ничего не говорить.

Один из вопросов, который, кстати, выпал Ивлеевой, а отвечал в итоге на него Федук, касался их отношений в Сети. Ивлеева спросила действительно ли рэпер заблокировал ее в соцсети Instagram. И Федук эти слухи подтвердил. Девушка уточнила у своего собеседника, зачем он это сделал.

«Ну просто захотелось. Но я потом забыл разблокировать», — сказал, смеясь рэпер.

Он попытался найти еще какое-то объяснение этому, но не смог. Единственное, что он добавил, что заблокировал, чтоб «глаза не мозолила». В ответ на это Настя назвала своего гостя «удивительным человеком», отметив, что она до сих пор у него находится в «черном списке», но это не помешало ему прийти на шоу и спокойно общаться с ней.

В итоге звезды пришли к выводу, что они все так и оставят, и Федук не будет снимать «бан» с аккаунта Ивлеевой, поскольку «так даже интереснее». Ивлеева добавила, что в ответ тоже заблокирует Федука.

Напомним, что Ивлеева близко общается с рэпером Элджеем, который исполнял вместе с Федуком песню «Розовое вино». Из-за прав на эту композицию у музыкантов испортились отношения.